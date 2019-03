Det islandske flyselskab Wow Air har været igennem en del turbulens på det seneste. Og nu ser det ud til, at det for alvor er på katastrofekurs.

Et redningsforsøg, der i sidste øjeblik skulle redde det økonomisk pressede islandske flyselskab, er nemlig kollapset.

Det skriver branchemediet Check-In.dk.

Nu står selskabet ifølge Finans i værste fald foran en konkurs eller en statslig overtagelse.

I slutningen af november kom det frem, at den amerikanske kapitalfond Indigo Partners havde valgt at skylde penge i det islandske lavprisflyselskab, men før weekenden kom det frem, at investeringen ikke bliver til noget alligevel.

Det islandske flyselskab måtte derfor til arbejde hurtigt for at finde en anden redningskrans, og for anden gang - efter første forsøg slog fejl i foråret - greb man ud efter det andet islandske flyselskab Icelandair.

Dialogen mellem de to flyselskaber er dog nu styrtet til jorden.

Søndag eftermiddag meddelte Icelandair, at man havde trukket sig fra samtalerne, og at man ikke ville involvere sig i Wow Airs drift.

Senere udsendte Wow Air selv en meddelelse om den nye situation:

'Et flertal af Wow Airs obligationsejere og andre kreditorer er i fremskredne drøftelser om at nå en aftale om frivillig omstrukturering, herunder en aftale om at konvertere nuværende gæld til aktiekapital og finansiere selskabet mod en langtrækkende økonomisk bæredygtighed. Yderligere informationer vil blive givet i morgen (mandag, red.),' lyder det ifølge Check-In.dk.

Både Wow Air og Icelandair har den seneste tid været presset økonomisk.

Hård konkurrence om de rejsende og stigende priser på brændstof har gjort det svært at tjene penge. I begyndelsen af oktober sidste år gik det islandske flyselskab Primera Air konkurs efter en periode med presset økonomi.