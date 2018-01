Vestforbrænding holder på sit skrald og sender anlægget på Amager Bakke ud i skraldekrise.

København. En redningsplan, der skulle sikre, at affaldsanlægget på Amager Bakke løb rundt, er kuldsejlet. Det skriver Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans.dk.

Affaldsanlægget Amager Ressource Center (ARC) er blevet bygget større, end der er skrald til.

Derfor regnede konsulenthuset PWC i foråret 2016 sig frem til, at anlægget styrede mod et tab på 1,9 milliarder kroner.

Anlægget ejes af fem kommuner i Københavnsområdet: København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør.

For at undgå en forhøjet affaldsafgift blev kommunerne enige om en redningsplan. Planen gik blandt andet ud på at importere 100.000 ton britisk affald.

Samtidig skulle 45.000 ton husholdningsaffald, der i dag køres til Vestforbrænding i Glostrup, køres til Amager fra 2026 i stedet.

Vestforbrænding ejes af 19 kommuner inklusiv København. De 18 andre ejere var dog ikke med på den del af redningsplanen, der betød mindre skrald til deres affaldsanlæg.

Københavns Kommune har konkluderet, at det vil være for dyrt at trække sig ud af Vestforbrænding.

Dermed står redningsplanen med et hul på indtægtssiden.

- Det betyder, at der skal laves en ikke ubetydelig revision af genopretningsplanen, sig ARC's bestyrelsesformand, Lars Weiss (S), til Finans.dk.

Den eneste af de fem borgmestre bag ARC, der ønsker at svare Finans.dk er Københavns overborgmester, Frank Jensen (S). Han skriver i et skriftligt svar:

- Der er tid til at finde løsninger, og Københavns Kommune arbejder sammen med de øvrige ejerkommuner i ARC stadig for at finde en løsning, som kan forbedre den langsigtede økonomi i ARC, skriver han.

/ritzau/