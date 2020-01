Molslinjen planlægger en elfærge på Fanøruten. De eksisterende færger på ruten skal måske også elektrificeres.

Over en million rejsende sejler årligt med Molslinjen på den korte rute mellem Esbjerg og Fanø.

For at give plads til flere rejsende og skabe kortere ventetid i havnene vil rederiet fra sensommeren 2021 sætte en ny færge i drift på ruten.

Færgen, som bliver den tredje på ruten, kommer til at blive drevet af elektricitet, fremgår det af en pressemeddelelse fra Molslinjen.

- Elfærger er bedst til kortere ruter, hvor der ikke skal sejles hurtigt.

- Derfor har det været oplagt for os at se på, hvordan vi på én gang kunne løse problemerne med kapaciteten og samtidig få gjort færgedriften mere grøn, forklarer Molslinjens administrerende direktør, Carsten Jensen.

I forvejen sejler Molslinjen med færgerne Fenja og Menja på Fanøruten.

I et samarbejde med Fanø Kommune har rederiet lagt en plan for at undersøge, om det også er muligt at ombygge de to færger til eldrift.

- Jeg er meget stolt over, at Molslinjen og Fanø Kommune går forrest i omlægningen til elfærger. Det har stor betydning for vores CO2-udledning og for den grønne omstilling, siger borgmester på Fanø, Sofie Valbjørn (AL).

- I første omgang med en ny elfærge, men forhåbentlig også med ombygning af Menja og Fenja, så vi om nogle år har tre elfærger.

Ifølge Molslinjen vil den nye elfærge blive finansieret ved en mindre stigning i billetpriserne.

Færgen skal sejle helt elektrisk, men bliver også udstyret med en backup, så færgen kan fungere under alle forhold.

Sidste år havde Molslinjen omkring 32.500 afgange med Fanøfærgerne. Mere end 1,8 millioner passagerer blev medbragt på sejladserne.

Molslinjen er Danmarks største indenrigs færgeselskab.

Med en flåde på 15 skibe driver selskabet i alt ni ruter fordelt på Alslinjen, Bornholmslinjen, Fanølinjen, Langelandslinjen, Molslinjen og Samsølinjen.

Tilsammen har færgerne op mod otte millioner gæster årligt.

/ritzau/