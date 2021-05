Uvildig redegørelse finder, at Bestseller har overholdt sanktioner og ikke samarbejdet med militær i Myanmar.

Den danske modekoncern Bestseller har overholdt sanktioner og ikke samarbejde med militæret i Myanmar.

Det er konklusionerne i en redegørelse fra advokat Jonas Christoffersen, som i en årrække har været direktør for Institut for Menneskerettigheder.

Redegørelsen er bestilt af Bestseller, efter at modekoncernen i en FN-rapport fra 2019 er blevet beskyldt for at bruge fabrikker i Myanmar, der har forbindelse til militæret.

Militæret tog magten i landet 1. februar. Siden er over 700 civile blevet dræbt af sikkerhedsstyrker i forbindelse med demonstrationer.

Jonas Christoffersen finder, at der ikke er noget rimeligt grundlag for at antage, at de tre fabrikker, som Bestseller har brugt i landet, er beliggende på jord, der direkte eller indirekte er ejet eller lejet af militæret.

Han finder heller ikke, at der er noget rimeligt grundlag for at antage, at de tre fabrikker direkte eller indirekte har betalt administrationsbidrag til militæret.

For at tage afstand fra militærets handlinger har EU tidligere indført sanktioner, der går ud på, at man ikke må handle med virksomheder, som er ejet af militæret.

Jonas Christoffersen finder, at Bestseller ikke har overtrådt de sanktioner.

Redegørelsen bekræfter ifølge Anders Holch Povlsen, administrerende direktør og ejer af Bestseller, at man har taget sit ansvar på sig.

- Der må ikke herske tvivl om vores ansvarlighed i forhold til befolkningen i Myanmar. Vi har i mange år arbejdet for bedre arbejdsvilkår, lavet sociale programmer og været med til at opbygge en fagbevægelse i landet.

- Vi har på det kraftigste fordømt militærets kup, og vi er stærkt optaget af, hvordan vi fremadrettet kan sikre de cirka 48.000 medarbejdere, som arbejder på de fabrikker, som leverer tøj til os, siger Anders Holch Povlsen i en pressemeddelelse.

I øjeblikket har Bestseller aktiviteter på to af de tre omtalte fabrikker i Myanmar.

Bestiller har dog ikke lagt nye ordrer på nogen af fabrikken siden midten af marts, og det er ifølge koncernen tvivlsomt, om det kan lade sig gøre fremover på grund af EU's sanktioner.

Derfor kan Bestseller blive nødt til at iværksætte en exit-strategi for fabrikkerne, så vidt det er muligt, når sanktionerne samtidig skal overholdes, lyder det i pressemeddelelsen.

/ritzau/