Danmarks ældste legetøjsbutik ligger i Nykøbing Sjælland. Og det bliver den ved med.

Butikken er nemlig i 11. time blevet købt af to unge iværksættere, der vil drive både onlineshoppen og den fysiske butik videre.

I næsten 95 år har butikken Geppel's Legetøj solgt blandt andet dukker, biler og Lego til børn og barnlige sjæle, men i august meldte ejerne Karina Dyvekær og Lars Nybjerg, at de ville afhænde butikken og kaste sig over nye udfordringer.

De lagde dog ikke skjul på, at det var med en stor portion vemod, at de drejede nøglen om.

»Det er da vemodigt at skulle lukke landets ældste legetøjsforretning, som den 1. april ville fylde 95 år,« sagde Lars Nybjerg i den forbindelse til sn.dk ved udsigten til, at både online-butikken og de to fysiske butikker måtte lukke – på trods af, at de giver gode overskud.

Nu er der imidlertid godt nyt i sagen.

Butikken overlever nemlig med nye ejere.

De to iværksættere Casper Blom og Andreas Hyttel Schrøder overtager virksomheden i midten af oktober og driver forretningen videre.

De to nye ejere, Andreas schrøder (tv) og Caster Blom fotograferet med de hidtidige ejere af Geppel's Legetøj, Lars Nybjerg og Karina Dyvekær. Foto: PR-foto Vis mere De to nye ejere, Andreas schrøder (tv) og Caster Blom fotograferet med de hidtidige ejere af Geppel's Legetøj, Lars Nybjerg og Karina Dyvekær. Foto: PR-foto

Det glæder de hidtidige ejere, at det er lykkedes at redde forretningen.

»Selvom det er en livsbeslutning for at prøve noget andet i livet, er det naturligvis en stor glæde, at interessen for virksomheden var så stor, og at det netop var Casper Blom og Andreas Hyttel Schrøder der endte med at blive køberne af Geppel's Legetøj,« siger Karina Dyvekær i en pressemeddelelse.

Hun har sammen med sin mand Lars Nybjerg ejet Geppel's Legetøj de seneste 27 år.

Andreas Schrøder og Casper Blom driver ikke bare net-delen videre. Også den fysiske butik i Nykøbing Sjælland fører de videre.

»Vi er stolte over at kunne drive Geppel’s Legetøj videre i samme ånd, som man hidtil har kendt Geppel’s Legetøj. Det bliver med samme kvalitetsvarer på hylderne og et kæmpe udvalg. Vi glæder os til at komme i gang,« udtaler Andreas Schrøder i pressemeddelelsen.

Han lægger ikke skjul på, at makkerparret helt bevidst har valgt at fortsætte den fysiske butik, selv om det måske havde været oplagt udelukkende at satse online.

»For os var det ikke til diskussion, om butikken skulle fortsætte, det stod helt soleklart. Der ligger så meget af Geppel’s historie i den butik, og vi tror på, at legetøj er noget, man skal se og mærke. Naturligvis sælger vi også online, men vi vil ligeså gerne have folk ned i butikken, hvor vi står klar til at vejlede,« siger han.

Geppel's Legetøj blev startet i 1925 af William Geppel. Han solgte butikken til Lars Nybjerg og Karina Dyvekær i 1993, og de har drevet butikken lige siden.

Især Casper Blom er en kendt iværksætter. Han begyndte allerede som 12-årig at sælge brugte golfbolde på nettet. Da han var 17, havde hans forretning en million i omsætning. Som 22-årig solgte han sin virksomhed videre og tjente en formue.