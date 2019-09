Spies kan få en ny ejer, som dog skal forholde sig til en negativ egenkapital i selskabet, siger redaktør.

Efter konkursen hos den britiske rejsekoncern Thomas Cook er der en chance for, at de nordiske aktiviteter, herunder Spies, vil blive solgt til anden side.

Det vurderer Ole Kirchert Christensen, der er ansvarshavende redaktør hos de to branchemedier Check-in.dk og Standby.dk.

- Jeg tror, at kuratorerne i London vil forsøge at afhænde den skandinaviske del af Thomas Cook og herunder Spies. Det vil man ud fra den betragtning, at det simpelthen er kronjuvelen i koncernen.

- Det er solidt indtjenende rejsebureauer, og det har man bevist gennem en årrække. Det er også et stort og vigtigt aktiv for koncernen, siger Ole Kirchert Christensen.

På grund af den økonomiske situation hos Thomas Cook kan de kreditorer, der har penge til gode hos rejsekoncernen, ende med at acceptere en lavere pris for Spies og de andre nordiske aktiviteter.

Men prisen risikerer også at blive påvirket af, at Thomas Cook har hevet en del penge ud af den skandinaviske forretning, pointerer redaktøren.

Ifølge ham har Spies før udlånt 443 millioner kroner til andre selskaber i den samlede koncern, mens Thomas Cook Airlines Scandinavia, flyselskabet for de skandinaviske aktiviteter, har udlånt mere end 1,2 milliarder kroner.

- Det betyder, at både Thomas Cook Airlines Scandinavia og Spies i dag har en negativ egenkapital efter konkursen.

- Og det gør, at det kan blive meget vanskeligt at skulle ud og finde en køber, fordi køberen skal op med en pæn slat penge, da man først skal fikse den underbalance, der i forvejen er i selskaberne, siger Ole Kirchert Christensen.

/ritzau/