Det var småt med overraskelserne, da Apple lancerede nyt isenkram tirsdag, fortæller redaktør for tech-medie.

Overraskelser skulle findes i de små detaljer, da den amerikanske teknologigigant Apple tirsdag præsenterede tre nye iPhones ved en stort anlagt lancering i virksomhedens hovedkvarter.

Det fortæller Torben Vognsen, der var til stede i Cupertino, Californien.

- Der var ikke mange overraskelser. Det mest overraskende var måske, at kameraudskæringen ikke var så tyk, som den tidligere har været, og som mange havde frygtet, siger han.

Som så mange gange før var de fleste oplysninger om de nye iPhones lækket til pressen før lanceringen.

Apple har opgraderet produkterne på stort set alle parametre, men virksomheden holder fast i designet, som man kender fra forgængerne.

Det vil nok skuffe mange, mener Torben Vognsen.

- Det virker som om, at folk vil acceptere, at der nærmest ikke var sket noget med teknologien og funktionerne, hvis den bare så anderledes ud, siger han og tilføjer:

- Hvis du kigger på, hvad den kan, så er der forbedringer på alt. Der er ikke en eneste ting, der ikke er blevet opgraderet, og det er blevet væsentligt forbedret på flere punkter.

Torben Vognsen hæfter sig især ved den ekstra batterilevetid og et væsentligt bedre kamera til både foto og video som iPhone 11-generationens største salgspunkter.

Dertil kommer bedre robusthed over for stød, der gør, at skærmen bedre vil kunne modstå tab på gulvet.

Tidligere har Apple lavet store justeringer på designet af iPhonen. De seneste generationer har designet dog lignet forgængeren - for ikke at tale om konkurrenternes topmodeller.

Det er der ifølge Torben Vognsen en god grund til.

- Alle telefoner fra alle producenter ligner hinanden i dag. Det er fordi, der ikke findes en bedre formfaktor, og det kan ikke lade sig gøre at blive ved med at redesigne dem, siger han.

