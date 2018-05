200.000 danskere har hentet NemID's nøgleapp til mobilen det første døgn. Det er imponerende, mener redaktør.

København. 206.400 personer havde klokken 06.00 onsdag morgen downloadet den nye "NemID nøgleapp" som erstatning for det nuværende papkort.

Det er et tal, der vil kunne imponere udviklere af apps verden over, mener John G. Pedersen, der er chefredaktør ved netmediet MereMobil.dk.

- Jeg synes, at det er overraskende mange, der har downloadet den her app. Især i forhold til at det er en helt ny app, som man ikke har været ude at slå på tromme for endnu, så er det et rigtig flot tal, siger han.

Ifølge John G. Pedersen viser det, at danskerne har higet efter den digitale løsning.

- At man i 2018 stadig skal rende rundt med et papnøglekort til en digital løsning, skriger jo til himlen. Det hører ikke til i en moderne tidsalder.

Med app'en får man adgang til blandt andet netbank, borger.dk, sundhed.dk og private aktørers hjemmesider som eksempelvis fagforeninger og a-kasser.

App'en skal aktiveres, før den kan tages i brug, og det gør man med sit nøglekort, og af sikkerhedshensyn skal man indtaste en nøgle to gange med en times mellemrum.

Det er ifølge John G. Pedersen en smule besværligt, men det øger sikkerheden.

Bagefter vælger man, hvilken form for sikkerhed der skal bruges, når nøgleapp'en åbnes. Man kan enten vælge en firecifret kode, fingeraftryksgenkendelse eller Face ID.

Face ID er en avanceret form for ansigtsgenkendelse, som kun findes til iPhone 10. Risikoen for, at en fremmed person kan låse ens mobil op med Face ID, er en ud af en million.

Med fingeraftryksgenkendelse er sikkerheden ifølge John G. Pedersen også høj. Risikoen for, at en fremmed person kan låse ens mobil op med Face ID, er her en ud af 50.000.

- Alternativet er, at et papkort ligger og flyder et tilfældet sted med alle ens koder på, eller at folk tager billeder af papkortet og lægger det ind på telefonen. Det her er klart at foretrække. Det er langt sikrere.

- Fysisk form, som eksempelvis papkortet, er et voldsomt usikkert element at have med at gøre, siger han.

Selv om man henter NemID nøgleapp, kan man fortsat bruge sit fysiske nøglekort.

Det er Finans Danmark og Digitaliseringsstyrelsen, der står bag den nye app. De skriver i en pressemeddelelse, at de er stolte over, at så mange har taget app'en til sig.

Ifølge Finans Danmark går alt indtil videre fint med nøgleapp'en.

/ritzau/