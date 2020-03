»Opfordringen er: Lad være med at rejse i påsken. Man skal selvfølgelig ikke rejse ud af landet i påsken. Men man skal heller ikke rejse en masse rundt i Danmark. Jeg har forståelse for, at man gerne vil i sommerhus, men vi har brug for at dæmpe rejseaktiviteten.«

Sådan sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde i Statsministeriet 23. marts.

Men for danskere, der har booket sommerhus gennem DanCenter, er det dyrt at aflyse sommerhusferien. De kan hverken ombooke eller få deres penge retur. Heller ikke, selvom de har lejet huse til mere end 10 personer.

Nina Foersom Kristensen fra Skanderborg har sammen med sin mands familie har lejet et sommerhus i Øster Assel på Mors fra den 27. til den 29. marts 2020. Pris: 3.700 kroner.

De skulle have været 18 personer af sted – fem børn og 13 voksne. I gruppen er der en udkørende sygeplejerske, der i disse dage er særindkaldt til at vurdere, om patienter skal indlægges og testes for corona-virus.

Men nu er turen aflyst.

»Vi tager ikke af sted. Vi tør ikke rigtig, og det vil også være i strid med anbefalingerne,« siger Nina Foersom Kristensen

Det er en tradition i familien, at de lejer et sommerhus og samles alle sammen en gang om året. Men hvis de tog af sted i år, ville det blive en noget anderledes sommerhustur.

»Hvis vi tager derop alle sammen, er vi nødt til at blive inde i sommerhuset. Hvis vi går en tur samlet på stranden, risikerer vi at få en bøde,« siger Nina Foersom Kristensen.

Familien har kontaktet DanCenter for at aflyse opholdet, men DanCenter vil hverken lade dem udskyde opholdet eller give dem et tilgodebevis.

»Hver gang vi har kontaktet dem, har vi fået samme besked om, at DanCenter blot følger lovgivningen, og at det ikke er forbudt at samles over 10 mennesker privat,« siger hun.

Og Nina Foersom Kristensen er langtfra den eneste, der står med det problem.

Carl Henrik Nielsen fra Dianalund skulle også have været af sted med hele familien. De skulle have været til Gram i Sønderjylland med alle børn, svigerbørn og børnebørn på hvide og gule plader. 18 personer ialt. Pris: 8.709 kr.

Men da Carl Henrik ringede og bad om udsættelse eller et tilgodebevis, fik han en mail fra DanCenter, hvori der står, at det ikke er muligt.

»Vi henviser til bekendtgørelse 2020-03-17 nr. 224 §1, stk. 2, hvoraf det fremgår, at forbud mod større forsamlinger ikke gælder private boliger. Et sommerhus anses som en privat bolig, og derfor er det ikke muligt at lægge den nævnte booking ind under reglerne om force majeure,« skriver DanCenter i mailen.

Det er Carl Henrik Nielsen helt uforstående over for.

»De tvinger os til at gøre noget, som vi faktisk ikke bør gøre. Nemlig at være mere end 10 personer samlet. Vi er i hvert fald otte for meget.«

Kan I ikke bare tage færre personer af sted?

»Det vil ikke give mening. Mine forudsætninger for at leje det hus er ændret totalt. Et hus til 18 personer, det går ikke nu. Jeg har bestilt en vare, man ikke kan få,« siger han.

Kim Holmsted, der er administrerende direktør i DanCenter, forsvarer beslutningen om ikke at kompensere gæster med, at corona-situationen juridisk set ikke er en force majeure-situation. Derfor har DanCenter ikke mulighed for at kompensere gæsterne.

»Vi har nogle bagvedliggende ejere af sommerhusene, og de har allerede fået betaling for de bookninger, der er indgået. Der er ikke lovhjemmel til, at jeg kan gå ud og kræve pengene tilbage fra ejerne,« siger han.

Burde I så ikke æde det tab frem for at lægge regningen hos jeres gæster?

»Så kan jeg lukke forretningen ned og fyre 270 medarbejdere. Vi kan ikke kompensere gæsterne og lade ejerne beholde pengene på samme tid.«

Men kan I leve med, at 18 personer flytter ind i et sommerhus og risikerer at smitte de næste, der flytter ind?

»Det er op til gæsterne selv at foretage den vurdering. Ifølge loven må man gerne forsamles mere end 10 personer, når det er på privat grund. Det er ikke sådan, at vi står og gnider os i hænderne. Det her er en alvorlig situation for vores branche, og derfor er vi nødt til at forholde os meget firkantet til loven,« siger han.

Mens gæster hos DanCenter er forpligtet af deres bookinger, skriver det konkurrende sommerhusudlejningsfirma, Novasol, på deres hjemmeside, at kunder kan ombooke reservationer til senere på året.