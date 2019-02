Det er billigere for samfundet, at penge bliver overført over mobilen frem for kontanter og kontooverførsler.

De seneste år har betalinger via MobilePay vundet frem i stor stil. Det giver en økonomisk gevinst til samfundet, da de mobile overførsler er markant billigere end kontante betalinger eller bankoverførsler.

Det viser en rapport fra Betalingsrådet, der hører under Nationalbanken.

I gennemsnit koster en overførsel med MobilePay samfundet 2,1 kroner, mens kontante betalinger koster fire kroner. Prisen på kontooverførsler er fem kroner.

Rapporten er lavet på baggrund af tal fra 2016. Hos MobilePay fortæller direktør Torben Gamst, at omkostningerne til overførsler er faldet yderligere siden da.

- Næsten alle landets banker er nu samlet bag MobilePay og har flyttet hovedparten af betalingerne væk fra kort og over på de langt billigere konto-til-kontotransaktioner.

- De samfundsøkonomiske omkostninger er dermed yderligere reduceret betydeligt, siger Torben Gamst i en kommentar.

Siden 2009 er brugen af kontanter faldet med 75 procent, og sidste år var der 200 millioner overførsler blandt Mobilepays 4,1 millioner brugere.

Der blev samlet sendt 65 milliarder kroner frem og tilbage. Den gennemsnitlige overførsel var på 325 kroner.

Rapporten konkluderer dog, at kontooverførsler er billigst for samfundet, når man tager højde for, at der typisk bliver overført flere penge den vej.

Omkostninger til en overførsel er beregnet ved at se på, hvad banker eller betalingsformidlere som Nets har af udgifter til for eksempel løn og it-systemer.

Desuden er der sat beløb på den tid, som en privatperson skal bruge på at sende penge via mobilen, banken eller ved at betale med kolde kontanter.

Selv om en mobilbetaling sparer den enkelte for tid, fordi man måske ikke behøves at gå ned i banken og hæve penge, er der ikke tale om, at man får flere penge i hånden. Man får derimod mere tid til andre ting.

/ritzau/