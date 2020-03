Sammen med 82 andre globale mærkevarer kædes danske Jack & Jones sammen med muligt tvangsarbejde i Kina.

De optræder nemlig i en ny rapport, der påviser at over 800.000 uighurer, et overvejende muslimsk folkeslag i det nordvestlige Kina, bliver overvåget og arbejder under tvangslignende forhold på fabrikker i landet.

Det skriver TV 2.

Rapporten fra den australske tænketank Australian Strategic Policy Institute (ASPI) beskriver, at det er den kinesiske regering, der er skyld i udnyttelsen af de mange kinesere.

Fabrikkerne, hvor udnyttelsen foregår, leverer blandt andet til de to kinesiske virksomheder Esquel og Yongor. Ifølge deres egne hjemmesider er de underleverandører til danske Jack & Jones, der ejes af Bestseller.

'Bestseller tager stærk afstand fra enhver form for tvangsarbejde, og vi har klare definerede politikker på området. (...) Rapporten er ny for os, og vi er i dialog med vores leverandører for at få yderligere indsigt og afklaring på rapporten.'

Sådan skriver Bestseller i en mail til TV2.

På listen over andre internationale firmaer er Nike, Apple, The North Face, Patagonia og BMW.

Rapporten beskriver, at uighurerne på fabrikkerne bliver overvåget af de kinesiske myndigheder. Samtidig bliver de tvunget til at lære kinesisk og modtager en form for 'ideologisk træning'.

I nogle tilfælde har uighurerne været på bevogtede opdragelseslejre før de begynder at arbejde på fabrikkerne. Lejrer, der også er bevogtet af den kinesiske stat.

De kinesiske myndigheder betragter dem selv som et sted for 'genuddannelse,' skriver TV 2.

Desuden er overførslen af arbejderne sket som et led i et program, der er støttet af regeringen.