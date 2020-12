Ifølge de indiske konkurrencemyndigheder har Carlsberg haft ulovlige prisaftaler i Indien fra 2007 til 2018.

Den danske bryggerikoncern Carlsberg beskyldes for at have medvirket i et kartel i Indien, hvor man gennem 11 år har aftalt priser på øl med de konkurrerende bryggerier Sabmiller og United Breweries.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af en rapport fra de indiske konkurrencemyndigheder.

Der skal være indgået prisaftaler i adskillige indiske delstater.

Ved at aftale priser har bryggerierne svækket konkurrencen, og ifølge konkurrencemyndighederne var de klar over, at deres praksis var i strid med lovgivningen.

Ifølge rapporten skal aftalerne have stået på i perioden 2007 til 2018. Det skal være sket via e-mails og beskedtjenesten WhatsApp.

De tre bryggerier har ifølge rapporten brugt brancheforeningen All India Brewers Association (AIBA) som en platform til at aftale priser.

I mindst tre tilfælde skal chefer for bryggerierne have drøftet, at deres planer ikke måtte blive opdaget.

- Vi skal undgå at blive opdaget, skrev direktøren for AIBA i en mail til chefer fra de tre bryggerier i 2016.

Der er endnu ikke afgjort, om bryggerierne skal have bøder i sagen. Anonyme kilder vurderer, at bryggerierne kan ende med bøder på 1,5 milliarder kroner, hvis de kendes skyldige.

De tre bryggerier sidder ifølge Reuters samlet på 88 procent af ølmarkedet i Indien. Der bliver solgt øl i landet for mere end 40 milliarder kroner om året.

Carlsberg har afvist at kommentere sagen med henvisning til den igangværende undersøgelse hos myndighederne.

Sabmiller blev i 2016 købt af bryggeriet AB Inbev. Sagen blev opdaget i 2018 af AB Inbev, i forbindelse med at selskaberne blev fusioneret. AB Inbev meldte derefter sagen til myndighederne.

AB Inbev og United Breweries, der er delvist ejet af Heineken, skriver til Reuters, at man "tager konkurrencelovgivningen meget alvorligt" og "samarbejder med myndighederne".

/ritzau/