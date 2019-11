Nyt ejerskab er ikke nødvendigvis lig med en bedre arbejdsplads.

Det ser ud til at være realiteten for de danske ansatte på Dan F-platformen i Nordsøen, som franske Total købte af Maersk Oil for et tocifret milliardbeløb i 2018.

»Flere (ansatte, red.) oplyser, at de oplever tvivl om egen kunnen og angst for at fejle på grund af de mange ændringer (...) fordi en fejl kan føre til fyring, og at de føler stress over ikke at nå det, de skal,« lyder det sammenfattet i Arbejdstilsynets tilsynsrapport fra Dan F-anlægget, som ShippingWatch har fået aktindsigt i.

Det skriver Finans.

Ifølge medierne foregik tilsynsbesøget i februar 2019. Her handlede det udelukkende om det psykiske arbejdsmiljø på boreplatformen.

Flere ansatte har tilsyneladende taget konsekvensen. De er så småt begyndt at søge nye og mindre stressfulde græsgange.

Annemarie Bak Stokholm repræsenterer stilladsarbejdere på Dan F-anlægget på vegne af 3F Transport i Esbjerg.

Hun fortæller, at arbejdsforholdene ikke er nyt for hende.

Hun fortæller yderligere, at medarbejderne har oplevet en ændring i ledelseskulturen.

Et internt dokument fra maj 2018 afslører, at en ansat ved boreplatform advarer om 'skrantende sikkerhed'.

Vedkommende mener, at en potentiel ulykke er faretruende tæt på at finde sted.

Det skyldes ifølge den ansatte, at man har lavet store ændringer på boreplatformens arbejdsgange samt udskiftninger blandt de ansatte.

Det understøtter Arbejdstilsynets konklusioner dog ikke umiddelbart.

Fra ledelsens side lyder det, at de ansatte selv bærer en del af skylden.

Ifølge ledelsen er de ansatte selv med til at opstille en række KPI'er (key performance indicators, red.), som de tilsyneladende er blevet stresset over.

'Ledelsen har ikke samme opfattelse af, at medarbejderne søger væk fra anlægget, men anerkender, at det har været nogle udfordringer på grund af enkelte langtidssygemeldinger og opsigelse, som er indtruffet i samme periode,' skriver Total.