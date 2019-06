De fleste danskere satte stor pris på den varme sommer sidste år, men anderledes så Randers Regnskov på det.

For med temperaturer på op til 30 grader og en luftfugtighed tæt på 100 procent indendørs var den tropiske zoologiske have ikke førsteprioritet som turistattraktion. Det var nemlig varmt udenfor og endnu varmere i regnskoven, hvilket satte en dæmper for antallet af besøgende.

I 2018 var juli den mest solrige siden 1920 og og den fjerdevarmeste siden 1874.

I de første måneder af 2018 så det ellers godt ud for Randers Regnskov, men det ændrede sig hurtigt sammen med det gode vejr.

»Ja, det gik fint til og med maj, og da vi rykker ind i juni, så begynder det at blive varmt og tørt. Og så havde vi en efterårsferie, hvor vi kunne have hevet gæster ind, men der blev lige nøjagtigt også ekstremt varmt. Så det var uheld med efterbrænder på,« siger direktør Henrik Herold til Randers Amtsavis.

Mere konkret faldt antallet af besøgende med 24.000 fra 256.000 til 232.000, hvilket i kroner og øre har givet tab på 4,4 millioner kroner.

Henrik Herold indrømmer også, at Randers Regnskov 'næsten ikke' kan klare et lignende fald i 2019.

Heldigvis kan han fortælle, at de i begyndelsen af juni er 18.000 besøgende over det, som de har budgetteret med.