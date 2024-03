På knap ti dage har kommunen opjusteret sit krav til konkursboet med knap 20 millioner kroner.

Regningen fra oprydningen efter jordskreddet ved Nordic Waste vokser fortsat for Randers Kommune.

Kommunen har indtil videre anmeldt et krav på 119,8 millioner kroner i konkursboet til jordrensningsvirksomheden.

Det oplyser kommunen til ShippingWatch.

Det er knap 20 millioner kroner mere, end hvad kommunen i første omgang havde anmeldt i konkursboet.

Kommunen oplyste til Ritzau for ti dage siden, at den havde anmeldt krav for 100 millioner kroner.

Kravet på 119,8 millioner er foreløbigt og kan derfor stige på sigt.

Det samlede krav fra kreditorerne må derfor øjensynligt også være højere.

I den første redegørelse fra kuratorerne i konkursboet fremgik det samlede krav på 179 millioner kroner, hvor det også afslørede, at der ikke er mange værdier i den konkursramte virksomhed.

I redegørelsen fra midten af februar fremgik det, at kuratorerne på daværende tidspunkt var bekendt med aktiver for godt 724.000 kroner.

Det omhandlede blandt andet syv kvæg, et hegn og en foderhæk, som kuratorerne havde solgt for 30.000 kroner.

Derudover var det største aktiv i selskabet en række personbiler, som var blevet realiseret for 365.000 kroner.

Det fremgik ikke i redegørelsen, hvilke kreditorer der havde rejst krav og fordelingen af kravene.

Kammeradvokaten, der er en af kuratorerne i konkursboet, oplyser til ShippingWatch, at Gældsstyrelsens foreløbige krav lyder på 1,5 millioner kroner, og at Miljøstyrelsens krav er på cirka 50 millioner.

Randers Kommune har tidligere oplyst, at man i den første tid, efter at Nordic Waste forlod skadestedet, havde haft udgifter på 100 millioner kroner til at håndtere afværgeforanstaltninger.

Nordic Waste forlod opgaven med at få jordskreddet ved Ølst nær Randers under kontrol den 19. december. Tre dage senere, den 22. januar, blev Nordic Waste erklæret konkurs.

/ritzau/