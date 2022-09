Lyt til artiklen

Lige som mange andre har Vaffelhjørnet i Hundested problemer med at betale regningerne.

De mange besøgende gæster i form af lokale og turister i Hundested skal derfor snart se langt efter Vaffelhjørnets hjemmelavede vafler og is.

Det skriver TV 2 Lorry, der tilføjer, at det er på grund af de stigende energipriser, at det populære ishus har måttet lukke for sæsonen en måned tidligere end normalt.

»Vi passer lidt mere på brugen af køleskabene og fryserne, hvor vi prøver at sparer på strømmen. Desværre kan vi jo ikke rigtig gøre noget ved det i det store,« forklarer Helle-Mai Decker, der er 2. generationsejer af Vaffelhjørnet.

Hun forklarer yderligere, at hendes energiregning nærmest er steget med 100 procent.

Det er især ishusets hjemmeproduktion af is og vafler, der kræver strøm. For den proces kræver mange kølere og maskiner, herunder en ismaskine fra 1920, som producerer 17.000 liter is på en sæson, og det koster naturligvis en masse strøm.

Vaffelhjørnet producerer selv deres is og vafler, og ishuset er tidligere er blevet kåret som landets 3. bedste ishus.

Om de stigende priser får konsekvenser for priserne næste år er endnu uvist. Men man forventer at genåbne som planlagt i foråret.

