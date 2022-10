Lyt til artiklen

Det er længe siden, at det har set så sort ud for et af Europas største online modeportaler, som det gør lige nu.

Vi skal nemlig helt tilbage til marts 2010, siden Asos-aktien har været så lav.

Mandag tog Asos-aktien endnu et dyk. Den er faldet med 11 procent og handles nu til 470,4 pence, som er historisk lavt for selskabet, skriver Finans.

Og det faktum rammer den danske milliardær Anders Holch Polvsen på pengepungen. Med sine 26 procent er han nemlig den største aktionær i det britiske modebrand Asos.

Ifølge Finans anerkender Asos selv, at de har brug for penge for at klare sig.

»Asos bekræfter, at det er i de afsluttende faser for at nå til enighed om de fremtidige finansielle betingelser i sin revolverende kreditfacilitet, som udløber i juli 2024,« lyder en udtalelse fra Asos skriver Reuters.

B.T. skrev tilbage i juli, at Anders Holch Povlsen ikke længere er på Bloombergs liste over 500 rigeste i verden.

Dermed er hans formue under de fem milliarder dollar, som det kræves for at være med hos verdens rigeste.