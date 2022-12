Lyt til artiklen

Over 24.000 kunder har valgt at skifte fra fastpris til fleksible elpriser hos Ewii.

Det er et smart træk for nogen, men for andre kan det godt komme til at gøre rigtig ondt.

Det skriver JydskeVestkysten.

»De 4000, der har valgt at skifte med virkning fra 1. december, rammer en spotpris, der er eksploderet. Dem kan jeg godt have ondt af. Lige nu ligger spotprisen over den faste pris, så når de køber strøm af os, så betaler de mere for den, end vi har indkøbt den til,« siger administrerende direktør Lars Bonderup Bjørn.

Modsat har de kunder, der har skiftet til flekspris i oktober og november, sandsynligvis tjent på det, påpeger direktøren.

Han forklarer nemlig, at den faste elpris – også kaldet Grøn Standard – 1. oktober var 5,62 kroner per kWh. Modsat var den fleksible pris – Grøn Indkøbspris – 1,39 kroner per kWh.

Det var denne prisforskel, der fik 24.100 kunder til i alt hast at forlade Grøn Standard aftalen.

Elpriserne var lave i oktober og ind i november, men lige nu er priserne på spotmarkedet i nogle timer af døgnet højere end den faste pris.

1. december kl. 8 var spotprisen eksempelvis på 5,73 kroner per kWh og altså 11 øre højere end den faste pris.

Hvordan priserne udvikler sig, kan Lars Bonderup Bjørn ikke svare på, men han håber, at selskabet inden jul kan melde prisen på Grøn Standard ud.

Ifølge Jack Michael Kristensen, der er funktionschef i Andel Energi, er forventningen, at markedet den næste måned og frem til januar bliver dyr. En af årsagerne er vejret.

Ønsker man at forlade sin Ewii-aftale per 1. januar, skal opsigelsen ske inden 14. december.