Hvor meget må man lade sig inspirere af andre? Det spørgsmål får det aarhusianske firma Rains snart rettens svar på.

Selskabets ejer, Daniel Brix Hesselager, er gået i krig mod modegiganten Zara, som han anklager for at have kopieret hans design.

Det fortæller han til Århus Stiftstidende.

»Vi har fundet de to fabrikker, som har produceret produkterne for Zara, og de fortæller, at de blev præsenteret for vores to produkter og fik besked på at lave kopier,« siger han til avisen.

Striden handler om en regnjakke og en regnfrakke, som Daniel Brix Hesselager mener Zara har kopieret. Han har i to år forsøgt at føre en dialog med den spanske virksomhed, men det har ikke ført til enighed mellem de to parter. Derfor har han valgt at bringe sagen for retten, som tager hul på sagen i det nye år.

Daniel Brix Hesselager vandt i 2017 en sag mod et dansk firma om de to samme produkter, som Zara angiveligt har kopieret. Erfaringen fra den sag viser, at det ikke kan betale sig at føre den slags sager rent økonomisk.

Udgifterne står ikke mål med kompensationen, hvis Rains skulle gå hen og vinde sagen, vurderer virksomhedsejeren.

Men der er andre ting på spil, for hvis man ikke gør noget, er det med Daniel Brix Hesselagers ord en 'stiltiende accept' af kopieringen.