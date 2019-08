Ejerne bag Radio24syv vil forsøge at overleve som DAB-kanal.

Ejerne af Radio24syv vil forsøge at vinde udbuddet om en ny digital-kanal, en såkaldt DAB-kanal, oplyser kanalens ejere torsdag.

I en pressemeddelelse skriver Berlingske Media, at "øvelsen bliver vanskelig", men at ejerne vil forsøge at sikre kanalens overlevelse ved at blive en DAB-kanal.

- Vi holder simpelthen for meget af Radio24syv til at lukke den. Det er blevet en vigtig stemme i offentligheden, og derfor har vi kæmpet og vil fortsat kæmpe for dens overlevelse, siger Jakob Kvist, der er bestyrelsesmedlem i Berlingske People.

Den digitale kanal er tiltænkt at gå i luften 1. november. Det bliver afgjort, hvem der får licensen 22. oktober.

Det er samtidig ni dage, før den nuværende Radio24syvs radiolicens udløber.

/ritzau/