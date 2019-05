Vært på Radio24Syv, Tinne Hjersing Knudsen, gik ind på sin chefs kontor.

Og bad om at blive fyret. Med det samme.

Det gjorde hun efter at have fået en indkaldelse fra sin chef, Jørgen Ramskov, hvor der blot stod 'opsigelse' i emnefeltet.

»Det gibbede lidt i mig. Så var det sgu alligevel virkeligt. Men det var heller ikke værre, end at jeg måtte skrive tilbage til ham, om han ikke kunne fyre mig samme eftermiddag, for jeg kunne ikke den kommende mandag. Jeg gik ind på hans kontor og sagde: 'Fyr mig, så jeg kan komme videre med mit arbejde', siger Tinne Hjersing Knudsen til fagbladet Journalisten.

Hun er en af de mellem 20 og 25 ansatte på Radio24Syv, som har fået en fyreseddel, fordi radioen lukker 31. oktober, hvor kanalens sendetilladelse på FM4 udløber. Radio24Syv ikke har ansøgt om en forlængelse af sendetilladelsen.

Alligevel er humøret højt på Radio24Syv, fortæller Tinne Hjersing Knudsen.

Samme melding kommer manden, der fyrede hende med.

»Folk arbejder selvfølgelig, det er helt naturligt, når man er licensfinansieret. Derfor er det selvfølgelig en speciel situation at stå i, men min vurdering er, at der er ret højt humør herinde og en god gejst, selvom det er nogle vanskelige vilkår. Der er ingen klynk,« siger administrerende direktør på Radio24Syv, Jørgen Ramskov, til Mediawatch.

Radio24syv søger ikke om at forlænge sendetilladelsen på grund af krav om udflytning, oplyser Berlingske Media og PeopleGroup d. 28.03.2018. Her reportage fra radioen få timer efter beslutningen er offentliggjort. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Radio24syv søger ikke om at forlænge sendetilladelsen på grund af krav om udflytning, oplyser Berlingske Media og PeopleGroup d. 28.03.2018. Her reportage fra radioen få timer efter beslutningen er offentliggjort. Foto: Asger Ladefoged

Når han allerede nu begynder at fyre sine medarbejdere, skyldes det, at flere af de ansatte har opsigelsesvarsler af forskellig varighed. Herunder Tinne Hjersing Knudsen.

For lovmæssigt at kunne afskedige dem før skæringsdatoen 31. oktober, må Ramskov derfor lidt efter lidt stange fyresedler ud.

Som de andre fyrede medarbejdere har Tinne Hjersing Knudsen god tid til at vænne sig til tanken om at forlade Radio24Syv.

Idet sendetilladelsen til public service-radioen først udløber 31. oktober er Radio24Syv forpligtet til at udkomme indtil da.