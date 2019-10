Radio24syv søgte om fuldt økonomisk tilskud i DAB-udbud, og det betød, at kanalen tabte udbud.

Det er et spørgsmål om penge, der har betydet, at Radio24syv tabte udbuddet om at drive en DAB-kanal.

Det viser en rapport fra Radio- og tv-nævnet, der tirsdag afgjorde, at radio Loud var vinderen af udbuddet, som også DK4 Radio havde lagt billet ind på.

De tre ansøgere er blevet bedømt på tre kriterier. De er blevet tildelt point på en skala fra 1-8, og hvert kriterie har haft hver sin vægt i bedømmelsen.

Det ene kriterie er størrelsen af det samlede tilskud, hvor der maksimalt kunne søges om 280 millioner kroner.

Det er her, at Radio24syv er faldet igennem i bedømmelsen, fordi radiostationen er gået efter at få alle pengene.

Og udbuddet er skruet sådan sammen, at ansøgeren med det højeste bud får den dårligste karakter.

DK4 Radio havde givet det laveste bud på 256,25 millioner kroner og fik den højeste karakter. Radio Loud har budt ind med 260,8 millioner kroner, hvilket ifølge bedømmelsen i udbuddet har givet den næsthøjeste karakter.

Ud over tilskud er ansøgerne blevet bedømt på indholdet i programplanerne, hvor radio Loud har scoret lidt højere end Radio24syv.

Til gengæld har Radio24syv scoret højere i kriteriet, der handler om kvaliteten og realismen i planen for radiostationen.

Men det har ikke været nok til samlet set at overgå konkurrenten, fordi karakteren for det økonomiske tilskud var så lav.

Selv om DK4 Radio fik den højeste karakter på delen om tilskud, faldt ansøgningen igennem på de to andre kriterier og fik samlet set den laveste score af de tre ansøgere.

Radio24syv sender i øjeblikket på FM-båndet og har sidste sendedag 31. oktober, hvorefter radiostationen efter planen lukker og slukker.

Loud begynder efter planen at sende fra 1. april 2020 som DAB-kanal.

Radio Loud vil henvende sig til de unge i alderen 15 til 32 år og blandt andet satse på konstruktiv nyhedsjournalistik.

Radio Loud er en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, spillestedet Vega, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

/ritzau/