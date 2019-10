Radio24syv taber et udbud om at drive DAB-radio. I stedet vinder radio Loud, oplyser Radio- og TV-nævnet.

Efter otte år er det slut.

Radio24syv har tabt udbuddet om at drive en DAB-radio i fire år. I stedet bliver det radio Loud, der er en sammenslutning af partnere.

Den afgående direktør Jørgen Ramskov fra Radio24syv er skuffet.

- Det er fuldstændig grotesk at være vidne til, men sådan er det.

- Vi sender indtil 31. oktober. Jeg ser på nogle folk, som selvfølgelig er kede af det, men som er klar til at give den gas.

- Vi har set det som vores opgave at være efter magthaverne, og jeg er stolt af det, vi har lavet, siger han.

Dermed lader det efter otte år til at være endegyldigt slut for kanalen, der blev søsat for at konkurrere med DR's P1 og har høstet priser undervejs.

Radio24syv var på forhånd udråbt til at være favorit, da de gennem en årrække har bevist, at de kunne drive radio.

Foruden Radio24syv har DK4 Radio budt ind.

Radio Loud er en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd.

/ritzau/