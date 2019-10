De tre radiokanaler, der bød på ny dabkanal, kan stille spørgsmål til Radio- og tv-nævnet, men ikke klage.

Radio24syv, Radio Loud og DK4 Radio kan fra tirsdag den 29. oktober stille spørgsmål til Radio- og tv-nævnet om udbuddet af den nye dabkanal.

Det oplyser Slots- og Kulturstyrelsen.

Nævnet modtager spørgsmål fra radiokanalerne fra den 29. oktober klokken 12 og vil svare på spørgsmålene inden den 1. november klokken 12.

Svarene bliver sendt til ordførere i Folketingets partier og bliver også gjort tilgængelige for offentligheden. Det vil formentlig ske på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside, oplyser styrelsen.

De tre radiokanaler kan stille spørgsmål til stort set det hele - både hvorfor nævnet har givet point, som det har gjort, og hvorfor udbuddet er skruet sammen, som det er.

Det var Radio Loud, der tirsdag vandt udbuddet om den nye dabkanal foran Radio24syv og DK4 Radio.

Taberne af udbuddet har dog ikke mulighed for at klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse.

De Radikale har krævet, at udbuddet om en ny dabkanal skal gå om.

Det skyldes ifølge partiets medieordfører, Jens Rohde, at processen har været fejlbehæftet.

Jens Rohdes primære anke er, at Radio Loud kun lægger op til at dække 82 procent af landet.

I selve udbuddet har der dog ikke været krav om, at det skulle være muligt at lytte til kanalen i alle kroge af Danmark.

Radio Loud søgte via det, der hedder blok 1. Det vil sige, at kanalen forpligter sig til at sende til omtrent 82 procent af landet geografisk set.

/ritzau/