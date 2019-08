Torsdag blev det offentliggjort, at Radio24syv vil forsøge at vinde udbuddet om en ny digital radiokanal.

Men det bliver ikke nogen nem kamp for at holde radiokanalen i live, og der er en stor usikkerhed forbundet med det.

1. November udløber Radio24syvs radiolicens, og så vil det være slut med at høre kanalen i den såkaldte FM-radio.

Så nu er forhåbningen, at man kan fortsætte som en DAB-kanal.

»Vi holder simpelthen for meget af Radio24syv til at lukke den. Det er blevet en vigtig stemme i offentligheden, og derfor har vi kæmpet og vil fortsat kæmpe for dens overlevelse,« siger Jakob Kvist, der er bestyrelsesmedlem i Berlingske People.

Jakob Kvist bliver frontfiguren i jagten på overlevelse for radiokanalen. Han er chef for udbuddet, og skulle man vinde der, så vil han blive chef for kanalen.

»Der er utrolig mange vanskeligheder ved denne opgave. Man skal huske, at alle medarbejdere er sagt op per 31. oktober, og kun otte dage før ved vi, om det kan fortsætte,« siger Jakob Kvist til B.T.

Det bliver nemlig først offentliggjort den 22. oktober, hvorvidt Radio24syv vinder udbuddet, og det bringer selvfølgelig mange medarbejdere i en vanskelig situation.

»Det påvirker, at det er en meget sen afklaring, men vi vil holde en god og åben kommunikation med medarbejderne.«

»Nu skal vi i gang med at forberede et bud, som skal være godt nok til at vinde, men det er man selvfølgelig aldrig sikker på at gøre,« forklarer Jakob Kvist.

Drømmen er at føre radioens DNA videre til DAB, men hvis det skulle lykkes, så bliver det ikke 100 procent det samme Radio24syv, som man kender det i dag.

»Vi skal selvfølgelig forny radioen og sørge for, at den vil passe til den nye virkelighed. Den får et andet format, men det afgørende er, at Radio24syv lever videre,« siger Jakob Kvist.

En af konkurrenterne om udbuddet til Radio24syv er Le Gammeltofts kulturmedie Heartbeats, men på Twitter lægger hun sig nærmest ned til nyheden.

‘Sikke en overraskelse… Jeg siger allerede nu tillykke med kanalen til 24syv.’

På et svar afviser den tidligere radiovært på blandt andet “Smag på P3”, at hun er bitter over, at Radio24syv har besluttet at være med i kampen om udbuddet.

‘Jeg er ikke bitter på 24syv. Jeg er glad for, de fortætter. Men den måde medieforliget er blevet tilpasset og ændret er komisk. Vi ender nu med tre statsfinansierede taleradioer og INTET på musik og kultur, som oprindeligt var tanken.’