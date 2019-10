Tirsdag findes vindere af udbuddet om en ny DAB-kanal, og dermed afgøres blandt andet Radio24syvs skæbne.

Tirsdag eftermiddag får Danmark navnet på en ny DAB-kanal, når Radio- og tv-nævnet vælger en af de tre ansøgere til en plads på DAB-båndet. Dermed bliver Radio24syvs skæbne endeligt afgjort.

Ud over Radio24syv har også DK4 Radio og en kreds bestående af ni lokalradiostationer, Roskilde Festival, Nationalmuseet, teatret Mungo Park og Danske Studerendes Fællesråd søgt om at få DAB-kanalen under navnet Radio Loud.

For Radio24syv var håbet oprindeligt at fortsætte på FM-båndet som i dag.

Men en politisk aftale mellem VLAK-regeringen og Dansk Folkeparti betød, at kanalen opgav at byde.

Det var blandt andet, fordi udbuddet krævede, at stationens hovedsæde og hovedparten af den redaktionelle stab skulle placeres 110 kilometer fra København.

31. oktober ophører stationen dermed på FM-båndet. Oprindeligt troede Radio24syv, at det betød stationens død, men i sommer vækkede udbuddet af en ny digital radiokanal håb om, at stationen fra 1. november kunne fortsætte.

- Det har været halvandet hårde år, siden Dansk Folkeparti gennemtrumfede et krav om udflytning, siger Radio24syvs chefredaktør og direktør, Jørgen Ramskov.

- Det har været en rutsjebanetur, og stemningen har primært været god, for den har været fuld af trods.

- Men det er klart, at der er også folk, der er afhængige af at tjene penge og har været glade for deres arbejdsplads. Så selvfølgelig har det også været stresset. Det bliver rigtig rart at få en afklaring.

Afgørelsen ventes omkring klokken 16, og personalet på radiostationen er kaldt ind til gravøl eller champagne. Her er der forberedt to taler fra ledelsen, fortæller Jørgen Ramskov:

- Hvis vi lukker, er det mig, der holder talen om det. Hvis vi fortsætter, er det Jakob Kvist, der fortsætter som direktør, der holder talen, siger han.

Alle ansatte er opsagt, men de personer, som stationen vil have til at fortsætte, hvis Radio24syv har en fremtid som DAB-kanal, er blevet prikket på skulderen og har fået det at vide.

Det er ikke kun på Radio24syv, at potentielt personale får afklaring på deres fremtid tirsdag. Også Radio Loud oplyser, at stationen har haft fat i potentielt personale, som også i dag finder ud af, om de er købt eller solgt.

DAB-kanalen får 70 millioner kroner om året til at sende DAB-radio til 2023.

/ritzau/