Jørgen Ramskov mener, at Radio- og tv-nævnet ikke har besvaret Radio24syvs spørgsmål til det tabte udbud.

Radio- og tv-nævnet har ikke fundet anledning til at ændre sin vurdering af afgørelsen af udbuddet om den nye dab-kanal, som Radio Loud vandt for ti dage siden.

Det oplyser nævnet fredag, efter at det har besvaret 86 spørgsmål om udbuddet fra Radio24syv, DK4 Radio og Radio Loud.

Men tidligere direktør for Radio24syv Jørgen Ramskov er langt fra tilfreds med nævnets besvarelser.

- Jeg kan ikke finde et eneste konkret svar på de spørgsmål, vi har stillet, så vores spørgsmål har været rent tidsspild.

- Jeg mener ikke, vi er blevet taget alvorligt, siger han.

Udbuddet var skruet sådan sammen, at ansøgerne blev bedømt højere på at byde under den ramme på 280 millioner kroner, som der kunne søges om.

Radio Loud og DK4 Radio havde ansøgt om færre penge. Radio24syv havde søgt om alle pengene. Derfor blev Radio24syv bedømt markant ringere i den del af udbuddet.

Men spørgsmålet om, hvorvidt moms var en del af Radio Louds budget, mener Jørgen Ramskov heller ikke, at han har fået et klart svar på.

/ritzau/