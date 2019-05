Jørgen Ramskov skal være direktør for Producentforeningen, når han er færdig på Radio24syv.

Hvis Radio24syv fortsætter efter 1. november, bliver det uden direktør Jørgen Ramskov. Når han er færdig på radiostationen, skal han være direktør for Producentforeningen.

Det oplyser foreningen i en pressemeddelelse.

- Jørgen Ramskov tiltræder sin nye stilling, efter at han har færdiggjort sine opgaver hos Radio24syv - dog senest 1. november, skriver Producentforeningen.

Radio24syvs sendetilladelse løber til 31. oktober. Hvad der skal ske herefter med stationen er uklart.

Direktøren har dog fundet nye opgaver, som han glæder sig til.

- Danske producenter står over for store muligheder og en del udfordringer. Der er sprudlende aktivitet i film- og tv-branchen, og vækstpotentialet for spil er enormt, siger han.

- Min ambition er at samle og forene både producenter og fagligheder, så hele branchen i fremtiden vil stå endnu stærkere og så glæder mig til at kæmpe medlemmernes sag.

