HiFi Klubben, der egentlig begyndte som et postordrefirma med showrooms for produkterne, søger nu tilbage til rødderne.

»Medarbejderne skal fortsat kunne præsentere stærke lydoplevelser for kunder, men samtidig i stigende grad vejlede dem til at bestille digitalt via vores webshop. På sigt arbejder vi på at fjerne kasseapparaterne og lokale lagre for at give plads til lytterum og oplevelser for kunderne.«

Sådan siger kædens direktør Christoffer Arensbach til Jyllands-Postens erhvervsmedie Finans.

Beslutningen om at ændre butikkerne skyldes, at kæden vil ruste sig til den fremtidige konkurrence fra særligt internetshopping-giganten Amazon, der ventes at indtage Danmark inden længe.

Hi-Fi Klubben i butikken i Århus. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix Vis mere Hi-Fi Klubben i butikken i Århus. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Dansk Erhverv skriver i en ny analyse, at Amazon erobrer mellem 1 og 4 procent af det samlede danske butikssalg, der årligt er på 322 milliarder kroner.

Christoffer Arensbach understreger dog over for mediet, at man ikke er bange for konkurrencen.

Tværtimod er HiFi Klubben meget bevidst om, at man skal kunne noget helt andet - nemlig at være eksperter i de varer, kæden har på hylderne.

HiFi Klubben tæller i dag 103 butikker over det meste af Danmark samt i Norge, Sverige, Tyskland og Holland. Kæden blev grundlagt i 1980.