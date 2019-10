Radio Loud vil gå efter at dække hele Danmark, selv om stationen angav noget andet i sin ansøgning.

Den nye dabkanal Radio Loud har ambitioner om at opnå dækning med dabsignal i hele landet, selv om kanalen i sin ansøgning henviste til et tilbud med kun omkring 83 procent dækning.

Det forklarer konsulent og rådgiver for Radio Loud Ole Mølgaard.

- Loud kommer ud på en lang række platforme og ikke mindst på dab. Og det skal selvfølgelig kunne høres i hele landet, siger han.

Radio Loud vandt tirsdag udbuddet om den nye radiokanal. I sin ansøgning blev Loud bedt om at redegøre for, hvordan den vil komme ud til lyttere på dabsignalet.

Her har Loud anført, at den har indhentet et tilbud hos Cibicom, der har et dabnetværk. Ifølge ansøgningen vil det tilbud sikre dækning i omkring 83 procent af landet.

Onsdag fortalte direktør for Cibicom Martin Larsen, at det tilbud, som Loud har indhentet, ikke dækkede Bornholm og dele af Lolland-Falster.

Og ifølge Martin Larsen kan Radio Loud se frem til at betale mere end anført i ansøgningen, hvis kanalen skal nå længere ud end de 83 procent.

Det tilbud, som Radio Loud har givet i ansøgningen, koster 1,2 millioner kroner årligt. Ifølge Ole Mølgaard har Cibicom oplyst, at en bredere dækning vil blive 400.000 kroner dyrere årligt.

Men det vil nu blive afgjort gennem en forhandling, siger han.

- Vi kender ikke prisen endnu. Vi har fået et tilbud fra Cibicom. Det er en pris, som kan og skal forhandles. Så det vil vise sig, siger han.

Modsat havde Radio24syv, som også lagde billet ind på den nye kanal, lavet en dyrere aftale med DR, der sikrede Radio24syv en bredere dækning end den, som Radio Loud anførte i sin ansøgning.

Prisen på dækningen har ikke alene haft afgørende betydning for udbuddet. Selv hvis det skulle blive 400.000 kroner dyrere om året for Radio Loud, vil det ikke gøre det samlede bud lige så dyrt som Radio24syvs.

Og selv hvis det blev lige så dyrt, ville Radio Loud stadig marginalt have vundet udbuddet.

