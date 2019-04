Facebook står foran et skifte til større fokus på privatliv. Det øger ikke datasikkerheden, advarer rådgiver.

Den kommende tid skal Facebook ændres, så der kommer et større fokus på det private. Det fortæller stifter af det sociale medie Mark Zuckerberg på en udviklerkonference i San Jose i Californien.

Her er det vigtigt at have for øje, at den omlægning ikke er ensbetydende med, at Facebook fremover vil værne bedre om brugernes private data.

Det vurderer Astrid Haug, digital rådgiver og stifter af Astrid Haug Bureau.

- Man kan diskutere, om det værner om privatlivet, men det værner i hvert fald ikke om vores private data. Vi deler stadig lige så meget med Facebook, som vi hele tiden har gjort.

- Vi skal altid huske på, at Facebook først og fremmest er en forretning. Det er ikke et medie eller en demokratisk platform, siger hun.

Facebook har meldt ud, at det vil udskifte det klassiske nyhedsfeed på forsiden, og at der skal være et større fokus på grupper og begivenheder.

Det skyldes ifølge Astrid Haug, at Facebook kan se, at det er de funktioner, som bruges mest af især de unge brugere.

De seneste år har Facebook været involveret i en række skandaler om dårlig datasikkerhed. Blandt andet blev millioner af brugeres fortrolige oplysninger givet til et britisk konsulentfirma uden brugernes vidende.

Facebook er også blevet anklaget for at have fungeret som en platform til at promovere vold og opildne til had samt sprede misinformation.

Med det forestående kursskifte håber Mark Zuckerberg, at det er muligt at genvinde tillid.

- Jeg er fokuseret på at gøre det her godt og at begynde et nyt kapitel for vores produkt, siger han på konferencen ifølge teknologi-siden The Verge.

