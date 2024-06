Ifølge Forbrugerrådet Tænk kan det være ulovligt, at det er meget svært at slette sin Ticketmaster-bruger.

Det er for svært som bruger på Ticketmaster at slette sin profil, og det kan være i strid med loven.

Det siger Forbrugerrådet Tænks jurist Ida Nynne Daarbak Reislev til Ekstra Bladet.

- Med persondataforordningen har man retten til at blive slettet og glemt på internettet. Og det skal kunne gøres på en både let og simpel måde.

- Min umiddelbare vurdering er derfor, at deres måde at gøre det på er ulovlig.

Hun peger over for mediet på, at der som følge af aftaleretten skal være brugervilkår, som begge parter skal leve op til.

Derfor bør Ticketmaster have et brugervilkår om, at en bruger skal kunne slette sin profil. Der bør også medfølge en vejledning, der er let at læse, til at slette sin konto.

Ifølge Ekstra Bladet skal man igennem en lang række trin for at slette sin bruger på Ticketmaster.

Blandt andet står der under overskriften "Min persondata og GDPR – hvordan kan jeg slette mine oplysninger?" på Ticketmasters hjemmeside:

- Send venligst en e-mail til privacy@ticketmaster.dk, og så vil du få et svar fra vores Data Privacy Team hurtigst muligt.

- Du kan læse mere om dine rettigheder og hvordan vi anvender din persondata i vores persondatapolitik her, står der efterfulgt af et link, som lørdag aften ikke virker.

Ida Nynne Daarbak Reislev siger, at det ikke er unormalt, at det er nemt at oprette en konto, men svært at slette den igen.

Af forbrugerrådets hjemmeside fremgår det, at virksomheder kan have samtykke til at behandle dine oplysninger.

Men du kan til enhver tid trække samtykket tilbage. Det skal være ligeså nemt for dig at annullere dit samtykke som at give dit samtykke.

Kritikken følger, efter at billetplatformen i begyndelsen af juni blev ramt af et hackingangreb.

Ifølge gruppen ShinyHunters, som hævdede at stå bag angrebet, skaffede hackerne sig adgang til data fra 560 millioner brugere.

Der skal blandt andet være tale om navne, adresser, telefonnumre og visse betalingsoplysninger.

