Salling Group får godkendt overtagelse af Aldi-butikker. Aldi har før meddelt, at man trækker sig fra Danmark.

Salling Group har fået godkendt købet af 13 Aldi-butikker og otte af Aldis butiksprojekter.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Konkurrencerådet, der har godkendt overtagelsen.

Sidste år meddelte Aldi, at kæden ville trække sig fra det danske marked efter flere års økonomiske udfordringer.

Konkurrencemyndighederne har været bekymret for, om Salling Groups køb af butikkerne ville hæmme konkurrencen væsentligt i nogle lokalområder.

Af den grund er godkendelsen sket med et tilsagn om, at Salling Group forpligter sig til at frasælge en butik i Rødbyhavn og fremleje en butik i Stubbekøbing til en eller flere konkurrenter, fremgår det.

Salling Group har allerede lavet aftaler om salg og fremleje af de to butikker.

Derfor har rådet også godkendt, at Lidl er egnet som køber af butikken i København, mens Dagrofa er egnet til at fremleje butikken i Stubbekøbing de kommende seks år.

- Konkurrencen i dagligvaresektoren har betydning for alle danskere. Når der sker større sammenlægninger, som salget af Aldis butikker, så er det Konkurrencerådets opgave at kontrollere, at konkurrencen ikke lider skade, siger formand for Konkurrencerådet, Christian Schultz, i pressemeddelelsen.

Rema 1000 meddelte i december, at kæden ville overtage 114 af de 188 Aldi-butikker i Danmark.

Efter flere måneders venten fik Rema 1000 godkendt købet af de 114 butikker i august.

Rema 1000 har også fået godkendelse til at overtage syv butiksprojekter, tre distributionscentre, medarbejdere og inventar fra Aldi Danmark.

Butikskæden har dog forpligtet sig til at frasælge "et mindre antal af butikkerne", så købet ikke ender med at skade konkurrencen i nogle lokalområder, oplyste styrelsen.

Onsdag skriver den, at Konkurrencerådet også har truffet en afgørelsen om Rema 1000's frasalg af tidligere Aldi-butikker i Bjerringbro, Hadsund og Væggerløse.

Her har rådet godkendt Lidl som egnet køber af de tre butikker.

De sidste Aldi-butikker i Danmark lukker senest torsdag, har Aldi Danmark tidligere oplyst.

/ritzau/