Den øjeblikkelige situation ser langtfra positiv ud for de små butikker i de danske yderområder.

»Det er ikke for sjov det her. Coop lukker Dagli'Brugser. Vi ser købmænd, der lukker. Vi befinder os på en brændende platform,« siger Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd.

Sådan skriver Finans.dk.

Og han er ikke den eneste, der slår alarm.

Det samme gør man hos De Samvirkende Købmænd og SMVdanmark, der er erhvervsorganisation for mere end 18.000 små og mellemstore virksomheder herhjemme.

Her er man ligeledes bekymret over, at PostNord har meldt ud, at man vil stoppe samarbejdet med 200 butikker især i mindre byer.

Sammen med stigende renter, inflation og høje energipriser er det alt sammen med til at presse forretningslivet i landdistrikterne til bristepunktet.

Og som Kasper Munk Rasmussen, chefkonsulent i SMVdanmark, påpeger, så åbner butikker og virksomheder oftest ikke igen, når de først er lukket i landdistrikter.

Landdistrikternes Fællesråd efterlyser derfor den hjælpepakke til yderområderne, som statsminister Mette Frederiksen (S) lovede i forbindelse med valgkampen sidste år.

»Derfor foreslår Socialdemokratiet at afsætte 70 millioner kroner til direkte støtte til købmænd og andre energiudsatte forretninger i de små byer. Støtten gives efter ansøgning,« som der stadig står på Socialdemokratiets hjemmeside.

Fra erhvervsminister Morten Bødskov (S) lyder det dog i et skriftligt svar til Finans.dk, at man fremlægger en pakke »sidst på måneden« uden at ville give yderligere oplysninger om indholdet.