Der er brug for hurtig hjælp til at små og mellemstorevirksomheder, så de kan klare de eksploderende udgifter.

Sådan lyder det nu fra brancheorganisationerne Dansk Erhverv og SMVdanmark.

Det skriver Finans.dk.

»Der er et stort behov for at se på mulighederne for at forbedre virksomhedernes likviditet, så de ikke væltes af de høje regninger,« siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Hos SMVdanmark, der tidligere hed Håndværksrådet, beder man om »akut hjælp«, og herfra lyder det, at man frygter konkurser blandt de mindre erhvervsdrivende i den kommende tid.

Samme holdning eksisterer hos dem, det drejer sig om.

B.T. har flere gange beskrevet, hvordan ikke mindst mindre butikker er truet er lukning på grund af de stigende udgifter.

Som eksempelvis Dan Kristensen, der for august har modtaget en elregning på 111.000 kroner for sin købmandsbutik i østjyske Gassum.

»Hvis der ikke sker noget fra politisk side, så afliver man endnu et erhverv, der hedder 'lille selvstændig',« som han udtrykte det i et interview med B.T.

Dansk Erhverv foreslår udskydelse af momsbetaling og elregninger samt lånepakker, mens SMVdanmark i samme spor foreslår lavere elpriser og afgifter eller mulighed for fælles solcelleanlæg hos virksomheder.