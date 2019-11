Ombudsmanden vil ikke undersøge omstridt udbud af en ny dab-kanal, men for Jens Rohde (R) fortsætter sagen.

Selv om Ombudsmanden har afvist at undersøge forløbet om udbuddet af en ny dab-kanal, mener medieordfører for De Radikale Jens Rohde ikke, at sagen om udbuddet - og Radio24syvs lukning - er slut.

- Det her handler ikke bare om en radiostation. Det handler om noget, der er meget, meget større. Herunder vores frie presse, gennemsigtighed og forudsigelighed ved udbud.

- Altså nogle helt grundlæggende principper i den måde, vi driver vores samfund på, hvor vi jo har rigtig mange udbud af offentlige opgaver, siger han.

I udbuddet om en dab-kanal var der tre ansøgere: Den eksisterende Radio24syv, den nye Radio Loud og DK4 Radio.

Det var ungdomsradioen Loud, der vandt udbuddet. Det besluttede Radio- og tv-nævnet. Efterfølgende er nævnet blevet mødt med skarp kritik - blandt andet fra Jens Rohde - for sine metoder til at nå frem til afgørelsen.

Jens Rohde henviser til, at der stadig er flere muligheder for at klage over Radio- og tv-nævnets afgørelse.

- Det er jo Ombudsmandens vurdering og Ombudsmandens valg, og så har Radio24syv nogle muligheder for at tage sagen til domstolen, og de kan også indklage den til Klagenævnet for Udbud, siger han.

Endelig kan Rigsrevisionen tage sagen op. Og så vil Jens Rohde opfodre journaliststanden til fortsat at granske udbuddet.

- Det her er i mine øjne den største politiske medieskandale, siden man lukkede Radio Mercur i sin tid, fordi det for mig er fuldstændig åbenlyst, at der har været nogle politisk motiverede beslutninger rettet mod en radiostation, som nogle ikke kunne lide, siger han.

Radio Mercur var en reklamefinansieret radio. Den sendte fra et skib i internationalt farvand i Øresund og Storebælt fra 1958 til 1962, indtil stationen - dengang den eneste, der brød Danmarks Radios monopol - blev lukket.

- Helt tilbage fra dengang, hvor Dansk Folkeparti pludselig mente, at en radiostation, som vi havde brugt 800 millioner kroner på gennem otte år, skulle flytte et andet sted hen, fortsætter Jens Rohde.

- Enhver kunne sige sig selv, at det ville have konsekvenser.

Radio24syvs sendetilladelse på FM-båndet udløb med udgangen af oktober.

Radioen undlod at søge om frekvensen igen, da det - på Dansk Folkepartis initiativ - blev et politisk krav, at hovedparten af stationen skulle baseres mindst 110 kilometer fra København.

Et krav, som Radio24syv ikke fandt muligt at efterleve for stationen, der siden 2011 havde haft hovedsæde i København.

Til gengæld søgte stationen om tilladelse til at sende fra en ny dab-kanal.

