Øget omsætning og flere ruter var ikke nok til at ændre på, at Qatar Airways fløj ud af regnskabsåret 2018-19 med et stort underskud.

Det endte med et tab på mere end 4,3 milliarder danske kroner, skriver branchemediet, check-in.

'2018-19 var et år med succes midt i modgangen for Qatar Airways,' udtaler selskabets koncernchef, Akbar Al Baker, efter regnskabet for 2018/19 blev frigivet.

Flybossen beskriver året som et med 'udfordringer, der er uden sidestykke i luftfartsindustrien.'

Hos Qatar Airways, der har rødder i oliestaten Qatar, fremhæver man særligt en bitter strid med dets nabolande som en medvirkende faktor til underskuddet. Nabolandene beskylder oliestaten for blandt andet at støtte terrorisme. De Forenede Arabiske Emirater, Saudi-Arabien, Bahrain og Egypten har siden 5. juni 2017 haft en handelsblokade mod Qatar, fortæller erhvervsmediet Forbes.

Det har stoppet al transport mellem Qatar og de fire lande.

Det statsejede flyselskab har derfor måtte indstille 18 ruter, ligesom selskabet har måtte flyve mange af dets fly til og fra Doha i Qatar via omveje, ifølge Al Jezeera.

Selskabet har siden det blev stiftet i 1997 fået godt 46.000 ansatte, det flyver til 160 destinationer og har en flyflåde på omkring 250 fly, ifølge Qatar Airways.