Eventyret er slut, før det er begyndt.

Efter afsløringer i Frihedsbrevet er stifteren og topchefen i virksomheden Meew, Armin Kavousi, nu færdig i firmaet.

Frihedsbrevet kunne afsløre, at han har solgt sig selv på at have en kandidatgrad i neurovidenskab. En kandidatgrad han ikke har.

Derudover skulle han også have en doktortitel som ikke findes.

Tirsdag aften udsendte Meew så følgende meddelelse:

»Som følge heraf har bestyrelsen på et bestyrelsesmøde i dag aftalt med Armin Kavousi, at han fratræder som administrerende direktør, og at han forlader bestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Han vil også reducere sin ejerandel i selskabet til mindre end 10 pct.«

Firmaet står netop overfor en vigtig børsnotering, som nu altså bliver uden Armin Kavousi.

I meddelelsen siger formanden for firmaets bestyrelse Sam Jalaei:

»Meew står overfor at blive noteret på Spotlight Stock Market, og derfor er det altafgørende, at markedet har fuld tillid til selskabet. Armin Kavousi har sagt undskyld til bestyrelsen, og han vil ikke have, at hans handlinger skader firmaet.«

Ny chef i Meew bliver medstifter og storaktionær Peter Funch.

»Peters erfaring omfatter også at stifte og udvikle egen virksomhed. Peter vil investere i Meew under børsnoteringen som den største forhåndsabonnent,« skriver Meews bestyrelse i meddelelsen.

Meew skulle have vært børsnoteret på Spotlight den 16. marts, og tegningsperioden udløb tirsdag. Men den er nu forlænget med fem dage af respekt for investorerne, meddeler selskabets bestyrelse.