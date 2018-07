Det store revisionsfirma PwC skal betale den amerikanske stat milliarder for ikke at opdage svindel i årevis.

København. PwC, et af verden største revisionsfirmaer, er for anden gang på kort tid blevet idømt til at betale en stor bod for mangelfuld revision. Mandag er revisionshuset blevet dømt i USA.

Revisionsfirmaet skal betale 625,3 millioner dollar - fire milliarder kroner - til Federal Deposit Insurance Corporation for sin dårlige revision af Colonial Bank. Det skriver Reuters.

Federal Deposit Insurance Corporation er en statslig myndighed, der forsikrer indeståender i banker.

Sagen drejer sig om, at boliglånsudstederen Taylor, Bean & Whitaker, der før krisen var en af USA's største, sammen med banken Colonial BancGroup opfandt fiktive boliglån.

På den måde kunne de lade som om, der var sikkerhed bag lån fra banken til boliglånsudstederen og omgå reglerne for lån.

Da krisen ramte, gik begge selskaber konkurs, og direktøren for Taylor, Bean & Whitaker fik 30 års fængsel for svindlen. Direktøren for Colonial BancGroup fik otte års fængsel.

PwC var revisor for Colonial Bank fra 2002 til 2009. Vel at mærke uden på noget tidspunkt at opdage, at der blev opfundet boliglån for milliarder af dollar.

I 2016 indgik PwC et forlig med boet efter Taylor, Bean & Whitaker for et ukendt beløb. Boet havde krævet 5,5 milliarder dollar i erstatning.

Oven på finanskrisen har revisionshuse verden over, og specielt i USA, fået hård kritik for på intet tidspunkt at have opdaget, at der systematisk blev svindlet med udstedelsen af boliglån.

I juni fik PwC en bøde i Storbritannien på 84,5 millioner pund for sin mangelfulde revision af det britiske selskab BHS, der kollapsede i en at landets største erhvervsskandaler nogensinde.

/ritzau/