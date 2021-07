En hvilken som helst mousserende vin kan ikke bare kalde sig Champagne, selvom det i folkemunde bliver brugt om alt vin med rigeligt med bobler i.

Det er et navn, som kun flasker lavet på druer fra Champagne-regionen i Frankrig kan bruge, hvis de også gør det efter en meget striks fremgangsmåde.

De franske vinbønder gør alt for at beskytte deres dyrbare varemærke og historie, men det rager den russiske præsident Putin en høstblomst.

Han vil gerne have den meget billigere russiske 'champagne' på markedet, og han har derfor underskrevet en ny lov.

Den lov giver lokale vinbønder, som laver mousserende vine, eneret på at kalde deres flasker champagne.

Man kan kalde det en relancering af den sovjetiske klassiker – Shampanskoye – også kaldt for russisk champagne.

Det betyder samtidig, at de originale franske vine fra Champagne samtidig mister retten til navnet. De bliver i stedet bare en mousserende vin.

Forventeligt har den russiske lov vakt opsigt i Frankrig og trukket overskrifter i blandt andet finansavisen Les Echos.

Modsvaret fra blandt andet producenten Moet Hennessy, som står bag Dom Pérignon og Moët & Chandon, var en foreløbig standsning af forsendelserne.

Men ifølge Reuters har mavepusteren ikke fået alle de franske vinbønder til at vende det russiske marked ryggen.

Moet Hennessy har allerede meldt ud, at de nu vil lave særskilte mærkater på flasker til Rusland, hvor der på bagsiden står »mousserende vin« for at leve op til lovkravene. Reglen gælder nemlig kun teksten på bagsiden af flasken og ikke fronten, som er mest iøjefaldende for køberne.