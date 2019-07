Brexit-drama i Storbritannien har udløst et kollaps i det britiske pund. Det betyder, at det er nu, du bør planlægge en shoppetur i London, da der er penge at spare.

På bare en uge er valutaen faldet næsten tre pct. til en kurs på 8,15 kroner, skriver Berlingske.

For bare tre måneder siden kostede et pund næsten 8,80 kroner.

Det vil altså sige, at der er penge at spare på f.eks. en hotelovernatning, en pint på en pub eller et par nye sko.

Premierminister Boris Johnson har netop overtaget magten efter Theresa May.

Pundets nedtur er kommet efter, at Boris Johnson i sidste uge overtog premierministerposten efter Theresa May.

Johnson har udnævnt prominente personer fra Det Konservative Partis hårde Brexit-fløj til nøgleposter i kabinettet. Det har øget risikoen for, at Storbritannien forlader EU uden en skilsmisseaftale 31. oktober.

Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker hos Danske Bank, forudser i en kommentar, at pundkursen i høj grad vil afhænge af, hvad der sker med Brexit.

»Får vi en aftale og dermed et ordentligt Brexit, så tror vi på en pæn pundstyrkelse. Omvendt vil et aftaleløst Brexit, hvor briterne crasher ud af EU, føre til en massiv svækkelse af pundet, hvor vi nok skal ned mod de 7,5 kroner – dvs. samme kurs som over for euroen. Hvis vi får en yderligere forlængelse eller nyvalg, så vil pundet nok fortsat handle omkring det nuværende niveau,« siger han.