Det ser ikke ud til, at coronakrisen river tæppet væk under boligmarkedet ifølge prognose fra Nationalbanken.

Boligejere, der fik sved på panden, da coronakrisen ramte Danmark, kan igen sove godt om natten, hvis de stoler på de seneste dages prognoser fra Nationalbanken og Det Økonomiske Råds formandskab, også kaldet vismændene.

Her spås et fald i boligpriserne i 2020, men begge ser lyst på 2021 og 2022 for det danske boligmarked.

Ifølge en analyse fra Nordea Kredits boligøkonom Lise Nytoft Bergmann vil eventuelle prisfald i 2020 være indhentet i årene efter.

- Boligmarkedet har overrasket positivt de seneste måneder. Vi har set, at der bliver solgt mange boliger, og der har ikke været kø hos ejendomsmæglerne for at sætte sine boliger til salg, siger hun.

- Derfor har boligmarkedet ikke udviklet sig så grelt som frygtet, da coronakrisen brød ud.

- De her prognoser fra Nationalbanken og vismændene er dejlig læsning for boligejerne.

Vismændenes spår et fald i huspriser på 1,8 procent i år og løft på 3,1 procent næste år.

Nationalbanken går lidt videre end det. I bankens prognose falder huspriserne i år med 2,3 procent. Men i 2021 stiger de med to procent, inden 2022 ifølge prognosen vil opleve en vækst i huspriser på 5,4 procent.

Dermed behøver boligejere ikke at frygte en gentagelse af finanskrisen, forklarer Lise Nytoft Bergmann.

- Det, der gjorde ondt i 00'erne, var de unge førstegangskøbere, der havde købt på toppen og de følgende år måtte sælge med tab, siger hun.

- Der er stor forskel på, om du kommer fra en bolig med tab. Så er det forbrugslignende renter, der typisk er på ti procent eller derover. Hvis det er et realkreditlån, så ligger renten inklusive bidragssats nede på en til to procent.

- Det kan gøre det svært for de unge førstegangskøbere at komme videre til bolig nummer to, hvis man sælger med tab.

Men de seneste prognoser tyder på et kortvarigt prisfald på boligmarkedet.

- Der ligger vismændene og Nationalbanken op til, at det kan godt være, at man får en kortere periode, hvor man skylder mere, end det boligen er værd, men det bliver ikke langvarigt, siger Lise Nytoft Bergmann.

