Stadig færre danskere går i kiosken efter sodavand, smøger og slik.

Mens der i 2008 var 2.555 kiosker og nærbutikker, vil der i 2028 blot være 1.216 tilbage, viser en prognose for dansk dagligvarehandel i 2028, som Retail Institute Scandinavia står bag.

Det er særligt de lange åbningstider i discountubitkker og supermarkeder, der er er årsagen, påpeger direktør Henning Bahr, der står bag rapporten.

»Som en lille butik, der holder åbent syv dage om ugen, bliver det stadig sværere at få det hele til at hænge sammen,« siger han.

Når kioskerne ikke længere har åbningstiden at konkurrere på, bliver det stadig sværere at overbevise kunderne om, at de skal betale mere for de samme varer i kioskerne, påpeger Henning Bahr.

»Hvis man skal overleve, kræver det, at man har en stærk lokal forankring, at man kender sine kunder godt, og at man har det rigtige sortiment,« siger han.

Som formand for Nærbutikkernes Landsforening kender Torben Pedersen om nogen de dystre meldinger om branchen, men han er ikke i tvivl om, at mange kiosker og nærbutikker vil formå at følge med tidens krav.

»Vi har i mange år hørt på, at nu vil kioskerne uddø helt. Det er ikke sket, og det kommer heller ikke til at ske, så længe vi formår at udvikle os,« siger han.

Kioskerne fylder stadig en del i bybilledet i København. Her er det på Rantzausgade på Nørrebro. Foto: Brian Berg/Ritzau Scanpix Vis mere Kioskerne fylder stadig en del i bybilledet i København. Her er det på Rantzausgade på Nørrebro. Foto: Brian Berg/Ritzau Scanpix

Torben Pedersen nævner spillehaller, pakkeshops og indlevering af tøj til rens som eksempel på nicher, der kan gøre en forskel for kioskerne. Og han vejrer morgenluft ved nyheden om, at PostNord vil etablere 500 nye pakkeshops landet over.

»Det er med til at trække kunder ind, og det giver selvfølgelig mere salg,« siger han.

Og apropos salg: En af de varer, som kioskerne lever højt på at sælge, er den seneste tid blevet usynlig i mange supermarkedskæder. Men her står kioskerne fast.

»Alle står i kø for at gemme tobakken væk. Det må de selv om, men det ønsker vi ikke. Det er et produkt, der trækker kunder ind, og derfor er det synligt i kioskerne,« siger Torben Pedersen.

Der er i dag 1.716 kiosker og nærbutikker i Danmark ifølge Retail Institute Scandinavia.