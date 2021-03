Mangler det danske samfund 99.000 faglærte, kan det medføre lavere vækst og ringere velfærd, viser analyse.

På få år vil der ske store forandringer i den danske arbejdsstyrke. Det vil føre til en mangel på arbejdskraft, som er så omfattende, at nedskæringer på velfærd kan blive en realitet.

Det er budskabet i en ny prognose fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), der kigger på udviklingen på arbejdsmarkedet frem mod 2030. Det skriver Jyllands-Posten.

Analysen fra AE viser, at der kommer langt flere akademikere i arbejdsstyrken. Til gengæld kommer der færre ufaglærte og faglærte.

Faktisk vil Danmark, som det ser ud nu, mangle 99.000 faglærte allerede om få år.

Og det er et problem, forklarer chefanalytiker i AE Emilie Agner Damm. For det kan føre til lavere produktivitet, lavere vækst og færre penge til velfærd.

- Når vi kommer til at mangle faglærte, betyder det, at virksomhederne ikke kan få adgang til den type arbejdskraft, de allerhelst vil have.

- Det vil betyde, at de ikke kan producere på den måde, de gerne vil. Det vil simpelthen hæmme deres muligheder for at være produktive og for at tjene penge.

- Det vil sige, at det påvirker faktisk virksomhedernes økonomi, og det påvirker også hele samfundets økonomi. Derfor er det et problem, der skal løses, siger hun til Ritzau.

Ifølge analysen fra AE opstår problemet, fordi nogle store årgange med ufaglærte og faglærte når pensionsalderen. Imens er der en større andel af de unge, der tager en videregående uddannelse, som derfor ikke kan tage over efter dem.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd laver sine prognoser med fem års intervaller. Der er tale om den hidtil voldsomste mangel på faglærte - lige fra smede til social- og sundhedsassistenter.

- Det kan blive et problem at få de rette hænder. Hvis ikke man kan få nok sosu-assistenter, så kan det være svært at udføre den velfærd, vi har i dag, siger Emile Agner Damm til Ritzau.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) ser på situationen med alvor.

- Vi bør alle skælve ved tanken om, at der om få år kan mangle op mod 100.000 faglærte, og vi er nødt til at rubbe neglene for at få gjort noget, siger han til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesministeren vil ikke afvise nogen redskaber på forhånd.

Avisen nævner, at regeringen under coronakrisen blandt andet har gjort det muligt for ufaglærte at tage en faglært uddannelse på 110 procent af dagpengesatsen.

