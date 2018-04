Næste uges møder er ifølge professor afgørende for, om Danmark styrer mod storkonflikt eller forlig.

København. Efter at forhandlinger i Forligsinstitutionen har ligget stille siden tirsdag, er der igen indkaldt til nye møder onsdag og torsdag i den kommende uge.

Det er forhandlerne på det kommunale og regionale område, der er indkaldt af forligsmand Mette Christensen.

De statslige forhandlere er angiveligt ikke blevet varslet om nye møder.

Det er netop på det kommunale og regionale område, der har været størst fremdrift, vurderer professor Henning Jørgensen, Center for Arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet.

- Jeg tror, vurderingen er, at det er lettere på det kommunale og regionale plan end på det statslige plan.

- Derfor prøver forligsmanden et sidste forsøg på, om det er muligt at få parterne til at rykke tættere på hinanden her.

- For så vil det lægge det endelige pres på de statslige forhandlere, som så kan blive indkaldt bagefter, siger han.

De afgørende knaster i forhandlingerne er ifølge arbejdsmarkedsforskeren fortsat løn, betalt spisepause og en arbejdstidsaftale for lærerne.

Ifølge Henning Jørgensen har det været størst bevægelse hos kommuner og regioner og deres modparter omkring løn og arbejdstidsaftale.

Det største udestående er ifølge arbejdsmarkedsforskeren den betalte spisepause for de statsansatte.

- Løn burde ikke være det store problem. Og det bør også være muligt at finde en løsning for lærerne.

- Så er vi der, hvor det er det statslige område og den betalte spisepause, som er den store knast.

- Så jeg tror, løsningen vil ligge på det statslige plan, og det er derfor man prøve det nemmere af, nemlig det kommunale og regionale, først, siger Henning Jørgensen.

Hvis der fortsat ikke er gennembrud at spore efter næste uges møder, vil det ifølge Henning Jørgensen sandsynligvis få forligsmanden til at erklære sammenbrud i forhandlingerne.

- Jeg tror, det er meget afgørende, om Sophie Løhde og hendes forhandlere vil acceptere, at den betalte spisepause bliver en del af overenskomsterne. Vil de ikke det, tror jeg, vi er tæt på en storkonflikt, siger han.

En strejke kan træde i kraft fra 22. april. Den vil blive fulgt op af en omfattende lockout 28. april.

