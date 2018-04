Fredag forsøger parterne endnu engang at nå til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

København. Der er ikke vilje til at nå et forlig, når forhandlingsparterne fredag klokken 10 mødes i Forligsen for at prøve at nå til enighed om en ny overenskomst for de offentligt ansatte.

Det er derimod et spil sorteper om, hvem der får ansvaret for den storkonflikt, der er lige rundt om hjørnet.

Det mener professor Henning Jørgensen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Det, der er sket det sidste stykke tid, er et spil sorteper om, hvor ansvaret for det sammenbrud, der efter min opfattelse kommer i løbet af weekenden, skal placeres, siger han.

Onsdag valgte forligsmanden efter mere end 19 timers forhandlinger at udsætte en mulig storkonflikt i Danmark med to uger.

Flere gange i løbet af forhandlingerne, som foregik i Forligsinstitutionen, kunne medier rapportere om, hvad de skete ved forhandlingsbordet.

Det var spin for at vinde befolkningens tillid, mener Henning Jørgensen.

- Der er nogle, der bevidst lækker informationer for at lave spin og fremstille sig selv som dem, der nu har lagt noget frem, og modparten er skyld i, at der ikke indgås forlig, forklarer han.

Han peger på, at det dog ifølge meningsmålinger tyder på, at det er arbejdsgiverne, som ender med sorteper - og skylden for konflikten.

- Det vil blive arbejdsgiversiden, som får skylden. Vi elsker vores velfærdsstat, og vi vil også anerkende, at det nu er gode tider, og alle andre rager til sig, så hvorfor skal de offentligt ansatte have forringelser?, mener Henning Jørgensen.

Forligsmanden Mette Christensen har ikke flere muligheder for at udskyde konflikten mellem offentligt ansatte lønmodtagerne og deres arbejdsgivere.

Hvis der ikke findes en løsning mellem parterne, inden de to uger er gået, kan der udbryde strejke fra 6. maj og lockout fra 12. maj.

Forligsmanden kan dog også undervejs erklære sammenbrud, og så kan strejke og lockout bryde ud samtidig på femtedagen herefter.

Henning Jørgensen tror dog ikke, at forligsmanden holder parterne ved forhandlingsbordet i hele perioden.

- For mig at se er der ikke reel forhandlingsvilje til at lade forligsmanden lave et samlet mæglingsforslag. Og hvis der ikke er det, så tror jeg ikke, at hun gider ret meget mere.

- Det er den sidste dans, inden de går hjem hver for sig, og så har vi konflikten for torsdag eller fredag i næste uge, siger han.

/ritzau/