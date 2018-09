Trods et pænt overskud har virksomheden Tresu, der laver trykmaskiner til emballageindustrien, fyret 27 ud af sine 250 medarbejdere i Danmark.

»Ordreindgang på nogle af vores helt store maskiner lader vente på sig. Derfor er vi nødt til tilpasse vores kapacitet. Det er en helt naturlig ting. Vi kan godt have is i maven i lang tid, men vi er nødt til at kigge frem, og så har vi lavet den her trimning,« siger administrerende direktør i Tresu, Søren Maarsø, til JydskeVestkysten.

Sidste regnskabsår kom Tresu ud med et rekordoverskud på 74 millioner kroner.

Samtidig landede omsætningen på 637 millioner kroner.

Maskinerne, som Tresu fremstiller, bruges blandt andet til at trykke mælkekartoner.

Det er særligt på det nordamerikanske marked, hvor Tresu ellers har oplevet massiv vækst, at ordreindgangen nu lader vente på sig.

Tresu blev sidste år overtaget af den nordiske kapitalfond Altor og vil nu samle aktiviteterne i en ny fabrik i Kolding.

Hidtil har virksomheden haft syv adresser i den sydjyske by.