Hæderkronede Bang og Olufsen er kendt verden over for ypperlig design, lækker lyd og eksorbitante priser.

Sidstnævnte er blevet et stort problem for den Struer-baserede virksomhed, og det bliver derfor først og fremmest den udfordring, B&O’s nye direktør skal tage hånd om, vurderer tech-ekspert Torben Vognsen.

»Det altoverskyggende problem har altid været prisen. I gamle dage kunne man retfærdiggøre det ved, at hvis man købte et B&O fjernsyn, så fik man et super lækkert designmøbel, man havde i mange år,« siger han, der er chefredaktør på techmediet, Input.

Men virkeligheden har ændret sig for B&O. For bag det flotte ydre på et B&O-tv gemmer der sig et koreansk LG-tv, og forbrugerne ikke klar til at betale mange gange prisen, blot fordi det hele er pakket pænt ind, lyder det fra Torben Vognsen.

Derfor har han et klart råd til B&O’s nye direktør, svenske Kristian Teär, der nu overtager den kriseramte virksomhed, hvor aktien det seneste år er faldet med 74 procent.

»De skal lade være med at lave fjernsyn. Der er ingen grund til det. De får måske noget viden ud af det, men de tjener ikke penge på det,« siger han.

Så hvis Kristian Teär, der har været hos Logitech, BlackBerry og Sony Ericsson, skal få det velrenommerede danske selskab på ret økonomisk køl igen, skal Bang og Olufsen holde sig til at lave lyd.

For det er de rigtig gode til.

En tech-ekspert mener, at B&O bør droppe at lave fjernsyn.

»B&O laver rigtig god lyd, og det er nu engang sådan, at en meget simpel forretningsfilosofi vil være, at man skal gøre det, man er bedst til.«

Og når det kommer til produkter som headsets og soundbars, så er B&O desuden også konkurrencedygtige på prisen, mener Torben Vognsen.

Kristian Teär siger til Ritzau, at han er klar til opgaven. Han henviser til, at han før har siddet i spidsen for kriseramte virksomheder.

»I Logitech har jeg været med til at lave turnaround og få skabt vækst, og det samme har gjort sig gældende hos Sony Ericsson.«

»Hos BlackBerry var jeg med til at vende udviklingen efter en svær periode. Så jeg har været en del turnarounds gennem tiden,« siger han.