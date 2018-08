Enzymer fra Novozymes er især brugt i vaskemidler. Salget faldt i første halvår. Andre forretningsben vokser.

København. Salget voksede fire procent hos den danske enzymproducent Novozymes i første halvår 2018 sammenlignet med samme periode sidste år. Det viser selskabets regnskab.

Den positive udvikling i såkaldt organisk vækst dækker over, at det gik tilbage for selskabets største division, vaskemidler, mens der var fremgang på flere andre fronter.

- Overordnet er jeg tilfreds med vores resultater for de første seks måneder, siger administrerende direktør i Novozymes Peder Holk Nielsen.

- Salget til bioenergiindustrien opnåede rigtig gode resultater, mens salget til vaskemiddelindustrien var svagere end ventet, tilføjer han.

Tilbagegangen for salget af enzymer til vaskemidler, der både dækker over opvask og tøjvask, skyldes konkrete problemer for nogle af Novozymes' kunder, lyder forklaringen i regnskabet.

- I andet kvartal var enzymsalget påvirket af udfordringer på det brasilianske marked i forbindelse med en lastbilstrejke, og på det nordamerikanske marked havde en af vores globale kunder distributionsproblemer, lyder det.

Den positive udvikling i salget får dog en dæmper, når der omregnes til danske kroner. Med en samlet omsætning på lige over syv milliarder kroner er salgsvæksten i kroner faktisk negativ med fire procent for første halvår.

Men alligevel vokser bundlinjen med fem procent til knap 1,6 milliarder kroner.

Også salget af enzymer til føde- og drikkevarer samt landbrug og foder gik frem.

