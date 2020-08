Har du i tankerne at få udbetalt dine indefrosne feriepenge til oktober, så er der lige nogle vigtige overvejelser, du skal gøre dig inden da.

Det siger privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm til Børsen.

Godt 100.000 mennesker risikere nemlig at blive tvunget til at betale topskat, såfremt de vælger at få de tre ugers feriepenge udbetalt.

Så tjener du 531.000 kroner efter AM-bidrag - som er grænsen for topskat - får du 16.500 kroner udbetalt.

Et noget højere beløb, nemlig 22.000 kroner ville du i stedet få udbetalt, hvis dine feriepenge ikke var beskattet med topskat.

Hvis du betaler topskat nu og forventer at gøre det samme, det år du går på pension, kan det være det samme. Så skal der betales topskat.

»Pengene kommer ud som et engangsbeløb – uanset om du tager pengene nu eller ved pensionsalderen,« siger Louise Aggerstrøm til Børsen.

Overvejer du at gemme udbetalingen til pensionen, er der også noget andet, du skal være opmærksom på.

Det kan nemlig være afgørende, hvornår på året du går på pension.

Hvis du eksempelvis går på pension to måneder inde i kalenderåret, kommer du næppe til at betale topskat og vil derfor få 22.000 kroner udbetalt.

Privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm gør dog opmærksom på, at meget kan nå at ændre sig.

Det er eksempelvis ikke til at vide, om politikerne på et tidspunkt indfører, at de indefrosne feriepenge skal modregnes ens folkepensionstillæg - hvilket de altså ikke skal på nuværende tidspunkt.

Tidligere forlød det, at et flertal udenom regeringen sigtede efter en flad beskatning af feriepengene på 38 procent.

Men nu tyder meget altså på, at det bliver en progressiv beskatning, hvilket vil betyde, at flere danskere kommer til at betale topskat. 96.000, anslår tænketanken Cepos.